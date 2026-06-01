Много пъти съм казвал – лъже се за инфлацията и за дефицита, за да влезем в еврозоната. Всички знаем, че те бяха много по-високи, отколкото се докладваше. И когато се лъжеше, в това участваха и институции – Министерството на финансите, БНБ, НСИ и дори Европейската комисия. Това каза икономистът Стоян Панчев в ефира на „Здравей, България” по NOVA NEWS.

По негови думи още през 2024 година дефицитът е бил повече от 3%. Той смята, че ще се наложи да се вдигнат данъците, да се режат разходи и да се замразяват доходи.

Изпълнителният директор на Българската предприемаческа асоциация Александър Нуцов коментира, че влизането в процедура по свръхдефицит не е нещо необичайно, има и други страни които са в такава – например Белгия, Австрия, Италия, Франиця, Полша и Унгария, а тя включва – издаване на препоръки как да бъде намален дефицита.

ЕК стартира процедура срещу България заради свръхдефицит

Икономистът Васил Караиванов каза, че ситуацията не е чак толкова драматична – започва процедура, тя е около 6 месеца, първо ще се наблюдават процесите, ще има предписание какво трябва да се предприеме. След тези 6 месеца, ако няма резултат, тогава ще се пристъпи към конкретни мерки с изисквания за намаляване на определени разходи и увеличаване на данъците.

Панчев каза, че процедурата по свръхдефицит на практика не работи, въпреки че са приети нови правила. И при държавите, при които има такъв свръхдефицит, не се е стигнало до овладяването му, допълни експертът. Според него „за да не бъде една страна „бананова република”, трябва да базира решенията си на реални данни”.

Нуцов смята, че не се е стигнало до използването на лъжи за влизане в еврозоната. Той е на мнение ,че държавната политика по отношение на бюджета е била структурно грешна, а това се натрупва през последните 4-5 години. Експертът смята, че трябва да се намери решение на проблема, без да се вдигат данъци и осигуровки.

Според Караиванов орязването на част от разходите ще може да доведе до постигане на дефицит под 3% за тази година. Той беше категоричен, че нашата икономика се приема добре на световните пазари.

