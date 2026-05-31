Как се стига до европейски финал? Какво остава скрито зад медала - страхът, дисциплината, болката или моментът, в който разбираш, че можеш повече? В „Близо до спорта” европейската вицешампионка по карате Теодора Цанева говори за пътя към голямата сцена, за битките на татамито и извън него, за цената на успеха и за онзи шампионски характер, който не се вижда в класирането, но решава всичко.

"Подготовката беше доста дълга и трудна. Заминах с мисълта да дам всичко от себе, успях да покажа на какво съм способна. Искам да благодаря на всички, които бяха до мен и не спираха да ме подкрепят", споделя тя.

"Теди е в залата от 3-годишна и виждам от тогава, че е шампионка. Подкрепям я изцяло - с тренировки, психически и се опитваме да извадим най-доброто от нея. Каратето е изключителен спорт", казва треньорът ѝ Бояна Стефанова.

"Каратето може да те научи на много неща. Най-вече да се справям с трудностите в живота", казва още Теодора.

