Четирикратният световен шампион във "Формула 1" Ален Прост е станал жертва на брутален въоръжен обир в дома си в Швейцария, при който е претърпял и лека травма на главата.

Нападението е извършено в къщата на 71-годишната легенда в град Нион, намиращ се в кантона Во. Група маскирани лица са нахлули в имота и са заплашили членовете на семейството. Под сериозен натиск един от синовете на Прост е бил принуден да отвори домашния сейф, откъдето нападателите са задигнали плячка, чиято стойност все още се изяснява.

Спекулира се, че става въпрос за луксозни часовници, предвид близките връзки на бившия пилот с водещи производители в индустрията. "Точните обстоятелства все още се разследват“, се казва в съобщението на властите.

