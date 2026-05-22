Неочаквана знаменитост привлича посетители във ферма край столицата на Бангладеш Дака - бивол албинос, кръстен Доналд Тръмп заради поразителната прилика на козината му с характерната прическа на американския президент.

Животното тежи около 700 килограма и живее във ферма в Нараянгадж. Белезникавата му козина и русият „перчем“ впечатлили собственика му Зия Удин Мридха, който решил да му даде името на държавния глава на САЩ, пише БТА.

През последния месец необичайният бивол се е превърнал в местна сензация. Родители водят децата си, а инфлуенсъри посещават фермата, за да снимат видеа за социалните мрежи. За да поддържа характерната визия на животното, стопанинът редовно оформя козината му по модел на прическата на американския президент – първо я намокря обилно, а след това внимателно я вчесва. По думите му любимецът получава специално отношение и дори се къпе по няколко пъти на ден. Собственикът разказва още, че за разлика от своя прочут съименник биволът е спокоен и не влиза в конфликти с останалите животни. Въпреки това постоянният поток от посетители започнал да го стресира и той отслабнал.

Историята обаче има и по-мрачен финал. В края на месеца в Бангладеш ще бъде отбелязан Курбан Байрам и според стопанина животното е предвидено за жертвоприношение по повод празника.

Това не е първият необичаен любимец в страната. В Бангладеш вече има известен бивол на име Неймар, получил името си заради приликата в козината с прическата на футболиста, както и друг бивол с името Депутат.

