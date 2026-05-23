Френският президент Еманюел Макрон разговаря в събота с американския президент Доналд Тръмп и с лидерите на Обединените арабски емирства, Катар, Саудитска Арабия и Йордания по въпроса за войната в Близкия изток и Ормузкия проток, предаде "Франс прес".

Макрон обеща, че ще преговаря с Иран, за да „разреши проблема с цените на горивата от първоизточника”

Франция насърчава да се върви по пътя на дипломацията и договореното решение с приоритет номер едно отварянето на Ормузкия проток, както и постигането на примирие и възобновяване на преговорите за ядрената и балистичната програма на Иран.

