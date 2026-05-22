Темата коментира футурологът от БАН доц. Мариана Тодорова
"В английския език думата за "извънземно" се използва за чужденец или мигрант. Това е послание на Доналд Тръмп означава, че може да се справи тях. Хората в САЩ не вярват на Пентагона и статуквото. Тръмп дойде с обещание, че ще разсекрети много чувствителни теми – убийството на Кенеди, досиетата „Епстийн”, а сега и за летящите обекти", коментира в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS футурологът от БАН доц. Мариана Тодорова новите файлове за НЛО, които Пентагонът публикува днес.
"Аз се изненадах колко много конгресмени и сенатори вярват в съществуването на извънземни. Те казват, че не са ги виждали, но са се срещали с хора, които са се срещали с НЛО", допълни още футурологът.
Пентагонът публикува нови файлове за НЛО
Доц. Тодорова коментира и дали е възможна забраната за използване на социални мрежи за деца под 16 години у нас. "Трябва да се намери компромисен вариант за намаляване на екранното време, но трябва да се работи с родителската общност. Нужен е обществен дебат. Вижда се, че децата губят комуникационни и социални умения заради екраните", заяви тя.
Редактор: Никола Тунев
