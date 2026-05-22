Комисията за защита на потребителите е наложила временна забрана за работа на редица туристически обекти в страната след серия от проверки, установили сериозни нарушения в сектора.

Инспекторите са констатирали, че част от проверените обекти предлагат туристически услуги без необходимата категоризация или с изтекли и невалидни документи за дейност. В други случаи са открити подвеждащи практики - рекламиране на СПА комплекси и заведения с допълнителни услуги, които реално не съществуват или не са сертифицирани.

При проверките са засечени и места за настаняване и заведения за хранене, които работят без задължителните удостоверения, като на място не са били представени документи за категоризация или за започната процедура по законов ред.

В резултат на установените нарушения КЗП е приложила принудителната мярка „временно затваряне на туристически обект“ и е съставила актове за административни нарушения срещу част от търговците.

От комисията подчертават, че коректната информация към потребителите е законово изискване, а заблуждаващата реклама и работата без категоризация подкопават доверието в туристическия сектор и ограничават правото на информиран избор.

