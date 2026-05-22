38-годишен мъж от село Руен предизвика катастрофа, след като седна зад волана с 3,34 промила алкохол. В четвъртък, малко след 19:10 часа, в Районно управление – Руен е получен сигнал за пътнотранспортното произшествие, станало в съседното село Соколец.

Той е блъснал друга, паркирана кола с бургаски номера. При удара са нанесени само материални щети и няма пострадали.

Пристигналите на място полицаи са тествали водача, при което е констатирано, че той е шофирал след сериозна употреба на алкохол. Устройството е отчело 3,34 промила, като от мъжа е взета и кръвна проба за химичен анализ.

Нарушителят е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.