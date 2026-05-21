Литва и Латвия съобщиха, че днес за пореден път са засекли дронове във въздушното си пространство и отново призоваха част от населението да се укрие в бомбоубежища, докато изтребители на НАТО бяха вдигнати във въздуха, за да прехванат безпилотните летателни апарати, предаде „Ройтерс”.

Литовският президент Гитанас Науседа определи тревогата за въздушно нападение във Вилнюс вчера, предизвикана от предполагаема заплаха от дрон, като „важен урок" за гражданите и институциите при справянето с рискове за сигурността. Това е поредният от серия подобни инциденти, свързани със сигурността в Балтийския регион, отбелязва „Ройтерс”.

В Литва днес военни самолети издирваха два дрона, съобщиха от литовската армия, докато в окръг, граничещ със съюзника на Русия Беларус, звучаха сирени за въздушна тревога, предупреждаващи цивилното население за опасността, предава БТА.

Латвия обяви тревога заради дрон във въздушното си пространство

По-рано през деня, при отделен инцидент, латвийските въоръжени сили съобщиха, че дрон е навлязъл във въздушното пространство на страната. По-късно те заявиха, че заплахата е отминала, без да предоставят допълнителни подробности.

През последните месеци Украйна засили далекобойните си атаки с дронове срещу Русия, включително в района на Балтийско море, където няколко украински военни дрона са навлезли по погрешка във въздушното пространство на членки на НАТО Финландия, Латвия, Литва и Естония. Силите на Киев атакуваха главните руски пристанища за износ на суров петрол на Балтийско море - Приморск и Уст Луга.

Киев се е извинил за нарушенията и е обвинил руското заглушаване на навигационните сигнали за отклоняването на дроновете през границите, отбелязва „Ройтерс”. Москва твърди, че Украйна използва въздушното пространство на НАТО като прикритие за атаките си срещу Русия. НАТО и балтийските републики категорично отричат това.

„Докато продължава руската агресия в Украйна, съществува възможност от повторни инциденти, при които чуждестранни безпилотни летателни апарати навлизат или се приближават до латвийското въздушно пространство“, написаха латвийските въоръжени сили в социалната платформа Х.

Военен говорител заяви пред Латвийската телевизия, че е потвърдено навлизането на един дрон в Латвия откъм Беларус.

Миналата седмица латвийското правителство подаде оставка - последица от оставката на министъра на отбраната Андрис Спрудс, обвинен от министър-председателката Евика Силиня, че не е успял да се справи със заплахата от дроновете. В отговор на този конфликт от управлявнащата коалиция се оттегли партията на Спрудс - "Прогресивните". В момента текат преговори за съставяне на нов кабинет.

Във вторник румънски изтребител от мисията на НАТО в Литва за въздушно патрулиране свали предполагаем украински дрон над съседна Естония, докато подобно нарушение на въздушното пространство в Литва в сряда доведе до спиране на въздушния трафик над столицата Вилнюс и принуди държавните лидери и депутатите да потърсят укритие под земята.

„Те (украинците - бел. ред.) със сигурност не искат техните дронове да попадат на приятелска територия по очевидни причини“, заяви шведският премиер Улф Кристершон днес.

„Понякога става дума за заглушаване. Понякога става дума за други смущения“, каза той на съвместна пресконференция с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Рюте потвърди днес ангажимента на Алианса към сигурността на всички държави членки на НАТО. „Ще продължим да гарантираме, че разполагаме с всичко необходимо, за да защитим всеки сантиметър от територията на съюзниците“, написа той в Х.

Балтийските републики, които са сред най-силните поддръжници на Украйна, обвиниха Москва за инцидентите, като заявиха, че Русия отклонява украинските дронове от набелязаните им цели в Русия, без обаче да предоставят доказателства. Кремъл заяви вчера, че следи ситуацията.

Полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш заяви днес, че Украйна трябва да бъде много прецизна при използването на дронове, за да не дава възможност на Русия да се намесва в траекторията на полета им.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен каза вчера, че руските заплахи към балтийските държави са „неприемливи“ и ще бъдат разглеждани като заплахи срещу целия Европейски съюз.

Междувременно естонското външно министерство съобщи днес, че е привикало високопоставения дипломат от руското посолство в Талин, за да му връчи нота относно това, което според ведомството представлява продължаваща кампания за дезинформация срещу балтийската държава.

