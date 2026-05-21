Правилникът за работата на Народното събрание бързо обедини цялата опозиция срещу „Прогресивна България”.

Прието беше временните комисии да се предлагат от поне 1/5 от депутатите. Мнозинството забрани изслушванията на изпълнителната власт в деня, в който опозицията може сама да включва точки в дневния ред. Отпада и срокът, в който изпълнителната власт трябва да отговори на въпросите на депутатите. Съкратено беше и времето за дуплики и изказвания от трибуната, както и времето, в което депутатите и обществото могат да се запознават със законопроектите, преди те да бъдат гласувани в зала или в комисия.

Както в пленарната зала, така и във временната комисия за изготвяне на правилника, „Прогресивна България” има мнозинство, така че на практика сама може да решава по какви правила ще работи парламентът. Затова от опозицията ги обвиниха в автокрация, а те отговориха, че всичко, което предлагат, е с цел оптимизация и забързване на работата на Народното събрание.

Общо 12 часа вчера и днес депутатите прекараха в спорове в комисията, а очакването е в сряда правилникът да влезе за гласуване и в пленарната зала.

Орязват правото на депутатите да говорят в парламента

Няма ограничаване на правата на опозицията, смята председателят на парламента Михаела Доцова. Тя защити промените в правилника, които от дни търпят критики от цялата опозиция.

„Ние сме в ситуацията, в която за първи път само този, който управлява, дава предложения, а всички останали са против. Това е, което обществото очаква от нас – забързване на работата”, каза Доцова.

Първите искри в комисията започнаха след предложението почивките по време на пленарните заседания да се намалят от 15 на 10 минути.

„Властта изкушава. Дори презумираната добронамереност трябва да има баланс”, каза Надежда Йорданова от ДБ.

„Да се съобразим с вашия лош опит, евентуално, както споделяте, от покварата на властта, и да изтеглим това наше предложение, за да не се стигне до момент, в който да се изкушим да злоупотребим“, каза Димитър Здравков от ПБ.

Съкратено беше обаче времето за дуплики от трибуната, както и времето, в което депутатите и гражданите могат да се запознават със законите преди те да бъдат гласувани.

„Аз се връщам към изказването на Радев. Той казваше, че ще върне нормалния ход на работа на НС, че ще се слушат експертите. Кога ще ги слушаме тези експертите? Вие скъсихте всички срокове. Няма никакво уважение към опозицията”, каза Мирослав Иманов от ПП.

Мнозинството предложи още обединението на законопроекти по една и съща тема да става с обикновено мнозинство, което, според опозицията, е опит техните предложения да бъдат отхвърляни още в комисия.

„Това дава възможност на управляващите да разглеждат само собствените си законопроекти. Ако говорим как един процес да е по-прозрачен и демократичен и как да имаме качествено законодателство, трябва да се съобразяваме с групите и техния брой”, смята Росица Кирова от ГЕРБ.

„Вие с този текст казвате: „Колеги от опозицията, никога няма да имате предложение в зала и това ще е уредено в правилника”. Този текст казва: „Ние управляваме в автокрация””, заяви Искра Михайлова от „Възраждане”.

Дългият и емоционален дебат доведе до нова отстъпка от страна на „Прогресивна България“.

„Виждам, че добре познавате лошите практики назад във времето. Правя формално предложение да изтеглим предложението за отпадане на мнозинството от две трети“, каза Димитър Здравков.

И днес ДПС не участваха в дебата, но отказаха да подкрепят идеите на „Прогресивна България“.