Докато европейските домакинства продължават да усещат натиска на високите цени на енергията, горивата и поскъпването на живота, отново се засилва дебатът за цената на Зелената сделка и влиянието ѝ върху конкурентоспособността на икономиката. Въпросът е как едновременно да бъдат намалени екологичните щети и да не се стига до енергийна бедност, и по-високи разходи за хората разделя обществото.

Бившият министър на здравеопазването Петър Москов постави под съмнение ефективността на политиките за ограничаване на въглеродните емисии и предупреди за икономическите им последици. „Идеята да подчиним живота си на политически утопии ми е чужда. Няма как да променим климата, а стремежът към нулеви емисии означава да занулим живота“, заяви той. Москов определи борбата с климатичните промени като „универсално алиби за всеки некадърен политик“ и заяви, че резултатите от Зелената сделка са „исторически голяма енергийна бедност“, „енергийна зависимост“ и проблеми за тежката индустрия и конкурентоспособността на Европа.

Factcheck: Нараства дезинформацията, насочена срещу Европейския зелен пакт

От друга страна бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов подчерта, че климатичните политики не са насочени срещу начина на живот, а към намиране на решения. „Не искаме да занулим живота - точно обратното, политиките са как да направим живота по-добър, да сме по-здрави и да живеем в по-добра среда“, каза той. Според него цивилизацията вече е показала, че може да решава глобални екологични проблеми. Сандов предупреди още, че при високи нива на парникови газове последиците могат да бъдат тежки и заяви, че Европа става все по-малко енергийно зависима именно благодарение на развитието на възобновяемите енергийни източници.

Повече по темата вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова