"Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки. Дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят“. Това заяви в „Здравей, България” бившият премиер и член на Изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото шесто издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София.

Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, четирима европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави.

Международен форум в София за бъдещето на европейската икономика

„Това не е разговор само за климатичните политики. Те са ядрото, но темите отиват много по-далеч. Тази година водещите акценти са конкурентоспособност, сигурност и иновации“, посочи Станишев.

Сред основните гости на форума ще бъдат Енрико Лета, Нобеловият лауреат Филип Агийон и Мо Гаудат - един от най-разпознаваемите световни лектори по темата за изкуствения интелект.

Според Станишев Европа изостава икономически не заради "Зелената сделка", а заради липсата на достатъчно бързи и дълбоки реформи. „Ако искаме да бъдем конкурентоспособни, икономически успешни и да запазим благосъстоянието на общността, а не тя да се превърне в музей на отминала слава, трябва да се променим, да станем по-динамични и най-вече - да увеличим мащаба“, каза той.

По думите му Китай е доказателство, че зелената трансформация и икономическият растеж могат да вървят ръка за ръка. „Китай инсталира повече соларни мощности, отколкото всички останали страни по света взети заедно. И това се случва, без да се изоставят инвестициите в другите видове енергия“, отбеляза Станишев.

Кристалина Георгиева: ЕС губи икономическа инерция и има нужда от дълбоки реформи

Той подчерта, че Европа страда от липсата на реално функциониращ единен пазар в ключови сектори като енергетика, телекомуникации и капиталови пазари. „Една българска фирма много трудно може ефективно да оперира в Белгия, започвайки от регистрация, банкови сметки и административни детайли. Тя може да изнася, защото има общ пазар, но не може да работи като истински единен бизнес“, обясни той.

Станишев акцентира и върху проблемите на Югоизточна Европа, свързани с енергийната и транспортната инфраструктура. „Една от причините за по-високите цени на електроенергията в Централна и Източна Европа е липсата на достатъчна електропреносна инфраструктура между Югоизточна Европа и останалата част на континента“, каза той.

По думите му страните от региона настояват за повече европейско финансиране именно за такива проекти. „Ако не заявиш ясно проблемите си, никой няма да се погрижи за тях вместо теб“, коментира бившият премиер.

Той коментира и темата за състоянието на българските финанси и опитите на правителството да ограничи дефицита. „Това не е криза, но тенденцията беше много опасна“, каза Станишев по повод ръста на държавните разходи и дълга през последните години.

Енрико Лета: Влизането на България в Шенген беше успех. Приемането на еврото е следващата стъпка

Според него е необходимо затягане на разходната политика и по-добра събираемост на приходите. „Българският дълг все още е сравнително нисък, но тенденцията е опасна. Когато обслужването на дълга започне да заема голяма част от бюджета, държавата губи възможността да прави други политики“, предупреди той.

Станишев коментира и мерките срещу високите цени, като подчерта, че влиянието на външните фактори остава решаващо. „Когато цените на енергоносителите растат заради външни фактори, това е основният двигател на инфлацията и трудно може да бъде компенсирано“, заяви той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова