Премиерът Румен Радев е провел разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и американския министър на отбраната във връзка с оставането на американски военни самолети-цистерни в България и след края на май. Това коментира в „Интервюто в Новините на NOVA” политологът и експерт по международна сигурност доц. Искрен Иванов.

По думите му причината е нестабилната ситуация в Близкия изток и липсата на трайна формула за мир. Според него Съединените щати остават предпазливи към действията на Иран, който едновременно търси диалог, но и се стреми да запази ядрената си програма. „България е изключително важно звено в регионалната архитектура за сигурност. Ние сме на източния фланг на НАТО”, подчерта Иванов. Той допълни, че Вашингтон продължава да разглежда страната ни като стратегически партньор.

Радев е поискал от Тръмп САЩ да премахнат визите за българи

Според експерта евентуалното отпадане на визите за български граждани би било сериозен дипломатически успех. „Това ще е признание за тежестта на България в очите на САЩ”, посочи той. По думите му обаче страната трябва да покаже още по-сериозен напредък в борбата с корупцията.

Иванов коментира и напрежението между част от европейските държави и администрацията на Доналд Тръмп. По думите му Западна Европа е по-критична към американския президент, докато страните от Централна и Източна Европа са по-близки до неговите политики. „Източноевропейските държави подкрепиха категорично Съединените щати при конфликта с Иран”, каза още той.

Според експерта САЩ не се готвят за пълно изтегляне от НАТО, въпреки сигналите за намаляване на американското военно присъствие в Европа. „По-скоро става въпрос за преразпределение на ресурси и за компенсиране на определени способности от европейска страна”, смята Иванов.

Той подчерта, че Европа трябва да започне да мисли по-сериозно за собствената си сигурност и стратегическа автономия.

По темата за Иран доц. Иванов заяви, че американските действия са започнали като изпреварващ удар заради опасенията около иранската ядрена програма. Според него обаче евентуален опит за смяна на режима в Техеран би могъл да доведе до сериозни последици.

Редактор: Дарина Методиева