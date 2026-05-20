Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори на матурата по Български език и литература. Вижте ги ТУК .

Зрелостниците имаха право да изберат по коя тема да пишат. Двете опции бяха интерпретативно съчинение по темата „Пътят към себе си” по „Песента на колелетата” на Йордан Йовков и есе на тема „Авторитетите днес”.

Изпитният вариант на матурата беше генериран от близо 6 милиона възможни комбинации точно в 6:00 ч. в сряда.

На матурата по БЕЛ: Зрелостниците избират между тема по „Песента на колелетата” и есе за авторитетите

Максималният брой е 100 точки. Матурата продължи четири часа, в рамките на които зрелостниците трябваше да се справят с общо 41 въпроса. От тях 22 са с избираем отговор, 16 - със свободен, две - с разширен свободен отговор и задача за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе). За 41 задача беше изтеглен вариант 8.

След старта на третия модул, в който е последният въпрос, учениците трябваше да прекарат най-малко още 60 минути в изпитните стаи.

Над 53 000 зрелостници се явиха на матурата, която е задължителна за всички завършващи средното си образование. Новото тази година е, че идентификационната бланка, в която учениците попълват своите лични данни, вече не се откъсва и поставя в отделен плик, а остава част от изпитната работа. Чрез софтуер обаче данните в нея се заличават преди изпращането им до проверяващите, така че анонимността да бъде гарантирана.

Редактор: Маргарита Стоянчева