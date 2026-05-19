Созопол отново се превръща в място за среща между култури, езици и изкуства. Международният франкофонски фестивал „Солей” събира творци от над 10 държави в едно от най-старите и вдъхновяващи места по Черноморието.

За изминалите 14 издания форумът е представил десетки изложби, над 200 музиканти и стотици художници от цял свят. Освен сцена за изкуство, фестивалът е и среща на идеи, традиции и съвременни творчески търсения.

„Фестивалът е насочен към възможността да съберем хора от различни култури, от различни държави на едно място — за споделяне, за нови контакти, за нови търсения помежду им”, заяви Александрина Исайлова, директор на фестивала.

„Нямате представа каква е разликата между един азербайджански художник, един французин и един българин. Различни светове, различни космоси. Но всички те сядат на една маса. Всички те пият чаша червено вино”, допълва тя.

„Ще видим 22 художници. На официалното откриване ще ни гостува топ гръцки музикант — Alexandros Tzovani, който е от европейска класа. Ще видим българските музиканти, които са посветени на франкофонската тема — Вера Шандел, проф. Ачо Заберски, Стунджи, Борис Таслев. Ще направим и научен семинар”, каза Исайлова.

