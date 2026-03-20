По повод Международния ден на франкофонията, който се отбелязва днес, Международната организация на франкофонията подчертава, че френският език е четвъртият най-употребяван на планетата ни. 396 милиона души говорят на него. Преди френския се нареждат английският, мандарин и испанският. Френският е и вторият най-изучаван чужд език в света, с почти 170 милиона изучаващи го, предаде "Франс прес".

Международната организация на франкофонията представи новото издание на доклада си още на 16 март в Квебек, в Канада, в присъствието на генералния секретар на организацията Луиз Мушикивабо и на министъра за международните отношения и франкофонията на Квебек Кристофър Скийт. Това е шести подобен доклад и той допринася за размисъла за бъдещето на френския език, представяйки най-новите наблюдения за състоянието на този език на международно ниво. Докладът анализира употребата и развитието на френския и актуализира данните за неговата демографска, икономическа, образователна, културна и цифрова жизнеспособност.

Българско-френският филм „Земята, която не спи” беше представен на фестивала в Кан

В документа се казва още, че френският е третият език в икономиката и бизнеса и че той представлява предимство за развитието на международните икономически и бизнес отношения. От всички франкофони 65% живеят в Африка, което е показател за езиковата динамика на континента. Според текущите тенденции, френският може да бъде говорен от 590 милиона души през 2050 г., като девет от десет от тези хора ще са в Африка. Той е и четвъртият най-използван език в интернет.

