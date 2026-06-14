Високо в планината, далеч от съвременната цивилизация, се крият древни каменни оброчни кръстове, пазещи вековните ритуали за здраве и късмет на нашите предци. Срещаме се с Методи Младенов – преподавател, инженер-еколог и посветен изследовател на оброците.

Днес тези места изглеждат като абсолютна пустош, но преди години тук е кипял живот. В местността Чемерник и околните махали е било пълно с хора, овчарници, големи стада животни, коне и обработваеми земи. „Бог е навсякъде. За хората в миналото не е било задължително да влязат в църква, за да се помолят. Използвали са каменните оброчни кръстове като място за молитва”, обяснява Методи.

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Един от впечатляващите оброци в района е посветен на Свети Георги. Според събраната информация, камъкът там е поставен в началото на XX век, след като гръм убива стадото на местен жител. Кръстът е издигнат с молба към светеца и Господ за закрила на стадата и техните стопани. Любопитен детайл е, че това е единственият курбан в областта, на който се носи цяло печено агне, а не традиционната чорба. Методи разказва, че в миналото е имало моменти, когато 21 семейства едновременно са изнасяли своя дар, нареждайки 21 печени агнета около камъка.

Друг емблематичен кръст в района е поставен през 1928 година и е посветен на Свети Панталеймон. На курбана там хората продължават да се събират и днес – наследници на старите родове, туристи и миряни, които искат да присъстват на службата и да опитат прочутата оброчна чорба. Специфичното за местната традиция е, че задължително се готвят две ястия – супа от карантията и чорба от месото на животното.

Сред най-старите и мистични находки е кръстът на Свети Иван Рилски. Формата му е различна и подсказва древния му произход – вероятно от около 1800-та година. Местни жители разказват, че камъкът е бил намерен изваден, прекършен наполовина, след което е бил изправен и възстановен до сегашния си вид.

Цялата тази безценна информация е събирана от Методи Младенов в продължение на пет-шест години. Обикаляйки пеша огромни разстояния и разговаряйки с възрастните хора, той успява да съхрани живата памет и да я издаде в книга през 2020 година, обогатена с ценни архивни фотографии.

За него спасяването на тези традиции е мисия. „Възрастните хора чакаха с нетърпение празника на оброка, само и само да се видят с близки, които не бяха срещали от години. Вярно, в днешно време със социалните мрежи нещата се промениха. Но може би точно във времето на изкуствения интелект търсенето на живия контакт отново ще стане актуално”, разсъждава изследователят.

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