Снимка: iStock, илюстративна
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Причината е премахване на крайпътна растителност
Реорганизират трафика по магистралите „Тракия” и „Хемус” от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност.
Днес дейности ще се извършват на „Хемус” - от 8:00 до 16:00 ч., в отсечката от 10-и до 12-и километър в платното в посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента.
Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни
По „Тракия“ ще се работи в интервала между от 8:30 и 16:00 ч., в участъка от 13-и до 21-ви километър в посока София.Редактор: Никола Тунев
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