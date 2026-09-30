Премиерът Румен Радев предупреди от опасността от "ядрен риск" от страна на Русия и подчерта, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. Това стана по време на срещата за отбраната на "Евронюз" в Брюксел. Министър-председателят ни каза още, че сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави.

Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО

"Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересува ме реалистичният подход така, че най-накрая да бъде намерен пътят към мира възможно най-бързо, защото тази война е силно предизвикателство към мира в глобална перспектива. Тя е увеличаващ се риск. Тази война изцежда нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Така че трябва да намерим пътя към мира възможно най-бързо. Трябва най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото аз не виждам правилния баланс", заяви премиерът Радев.

От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът не е изправен пред никакви "непосредствени заплахи" от страна на Русия. На срещата за отбраната на "Евронюз" в Брюксел, той призова Москва да спре заплахите с ядрено оръжие, след като Русия изпрати писмо до НАТО, в което заяви, че е готова да разположи ядрен арсенал, ако нейна територия бъде атакувана.

Редактор: Станимира Шикова