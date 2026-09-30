Снимка: Пресцентър на Министерския съвет
-
Илияна Йотова ще подпише указа за освобождаването на посланика ни в ОАЕ
-
Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов е подал рапорт за освобождаване от военна служба
-
Милошев: Връщането на мощите на цар Самуил е събитие, което се случва веднъж на 1000 г.
-
Анди Бърнам: Brexit донесе повече вреди, отколкото ползи (ВИДЕО)
-
Отложиха изслушването на вътрешния министър в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив
-
Румънски съд прати в ареста за 30 дни Калин Джорджеску
Премиерът участват в рещата за отбраната на "Евронюз" в белгийската столица
Премиерът Румен Радев предупреди от опасността от "ядрен риск" от страна на Русия и подчерта, че възможностите на дипломацията не са изчерпани. Това стана по време на срещата за отбраната на "Евронюз" в Брюксел. Министър-председателят ни каза още, че сред най-сериозните последствия на войната в Украйна са не само предизвикателствата пред сигурността и икономиката, но и нарастващият популизъм и политическа нестабилност в много европейски държави.
Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО
"Не ме интересува подкрепата за Русия. Интересува ме реалистичният подход така, че най-накрая да бъде намерен пътят към мира възможно най-бързо, защото тази война е силно предизвикателство към мира в глобална перспектива. Тя е увеличаващ се риск. Тази война изцежда нашите социални и икономически системи почти всеки ден. Така че трябва да намерим пътя към мира възможно най-бързо. Трябва най-накрая да постигнем баланс между военните, икономическите и дипломатическите инструменти, защото аз не виждам правилния баланс", заяви премиерът Радев.
От своя страна генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че Алиансът не е изправен пред никакви "непосредствени заплахи" от страна на Русия. На срещата за отбраната на "Евронюз" в Брюксел, той призова Москва да спре заплахите с ядрено оръжие, след като Русия изпрати писмо до НАТО, в което заяви, че е готова да разположи ядрен арсенал, ако нейна територия бъде атакувана.Редактор: Станимира Шикова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни