Войната в Украйна продължава да се развива в посока на ескалация, а атаките срещу инфраструктура и енергийни мощности се превръщат във все по-съществена част от действията на двете страни. Това заяви в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева" дипломатът Любомир Кючуков, който е и бивш заместник-министър на външните работи и бивш посланик на България във Великобритания.

По повод въпроса дали отделни политици имат основание да си приписват заслуги за дипломатическия успех с връщането на тленните останки на Цар Самуил за постигнати, Кючуков посочи, че подобни процеси са резултат от дългогодишна работа.

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„Бих искал да кажа, че това е усилие на десетки български дипломати и историци в продължение на десетки години, защото това е резултат от национална политика“, заяви той.

„Това е резултат от комплексни обстоятелства и няколко фактора: Първо - дипломатическа активност. Второ - състояние на двустранните отношения, което трябва да бъде наистина много добро. Не на последно място и един по-широк международен контекст, който също трябва да се има предвид“, каза Кючуков.

Дипломатът коментира и въпроса дали темата за цар Самуил е била част от дипломатически или политически договорки между България и Република Северна Македония.

„Цар Самуил отдавна е в политическата проблематика, която се обсъжда между България и Северна Македония. При това не само от гледна точка на историята в рамките на историческата комисия“, заяви Кючуков.

Кючуков коментира и призива на американския президент Доналд Тръмп Украйна да внимава с избора на цели при ударите срещу Русия, включително да не атакува рафинерии, произвеждащи дизел.

По думите на дипломата този призив засега не е довел до съществена промяна в развитието на конфликта. Той посочи и атаките срещу пристанищната инфраструктура в Новоросийск, през която се изнася казахстански петрол.

„Засега, ако говорим по-общо за войната, по-скоро тенденцията е към ескалация, а не обратно. В Европа се унищожават всички рафинерии. Това е част от стратегията и на двете воюващи страни. Войната се превърна във война на унищожение не само на хора, но на инфраструктура и на мощности, на логистични възможности“, допълни той.

Кючуков коментира и възможността САЩ да ограничат износа на дизел за Европа.

„На практика това е логичното следствие от войната в Украйна, от войната срещу Иран, от проблемите в Червено море. Всичко това е функция и резултат от тези проблеми“, каза той.

Според него намаляването на потреблението не може да бъде трайно решение. По думите му ричините са войните и докато те не се отстранят, очевидно ще се сблъскваме и то с все по-сериозни проблеми.

Кючуков коментира и позицията на премиера Румен Радев, който заяви, че трябва да се засили диалога с Москва и определи като неправилна част от европейската политика спрямо войната в Украйна.

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На въпрос дали Радев остава в малцинство с подобна позиция в Европейския съюз, Кючуков отговори: „Засега Радев очевидно няма малцинство, но от друга страна такива гласове все повече се появяват“.

„Тук си струва да се припомним, че през юни председателят на Европейския съвет Антонио Коща говореше абсолютно същото и той направи опити да установи канал между Брюксел и Москва“, каза Кючуков.

Според него поддържането на комуникационни канали между противостоящи страни не е прецедент.

„Ние преминахме една червена линия в своето съзнание - че атаките към ядрени обекти е възможно и допустимо. И оттам нататък нещата изглеждат доста опасни - кога наистина някой може да реши да натисне ядрения бутон“, заяви той.

Според Кючуков последствията от конфликта вече далеч надхвърлят региона. „Докато САЩ и Израел от една страна и Иран от друга воюват, страда Европа и страда целият свят“, заяви дипломатът.

„Ако човечеството в резултат на всички тези, на цялото свое развитие, не може да предложи на своите граждани нищо друго, освен една вечна война, това означава, че ние трябва много сериозно да се замислим“, каза Любомир Кючуков.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Георги Иванов