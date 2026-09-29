Пътник загина при нелеп инцидент, след като раницата му се заклещи във вратата на метрото по време на час пик в понеделник вечерта. Според полицията мъжът паднал на релсите.

Неидентифицираният пътник слизал от влак, пътуващ на север, на станция „Ютика Авеню” в Бруклин около 17:50 часа. Очевидци разказват, че чантата му била захваната от вратите в момента, в който композицията започнала да потегля.

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Мъжът бил завлечен от влака и в крайна сметка паднал между вагоните върху релсите, уточняват от полицията.

Редактор: Мария Барабашка