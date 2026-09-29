Снимка: iStock
Пътникът бил завлечен от потеглящия влак и паднал на релсите
Пътник загина при нелеп инцидент, след като раницата му се заклещи във вратата на метрото по време на час пик в понеделник вечерта. Според полицията мъжът паднал на релсите.
Неидентифицираният пътник слизал от влак, пътуващ на север, на станция „Ютика Авеню” в Бруклин около 17:50 часа. Очевидци разказват, че чантата му била захваната от вратите в момента, в който композицията започнала да потегля.
Един загинал и 57 ранени при инцидент в метрото на Мексико сити
Мъжът бил завлечен от влака и в крайна сметка паднал между вагоните върху релсите, уточняват от полицията.Редактор: Мария Барабашка
Източник: New York Post
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни