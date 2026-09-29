-
Напрегнати елиминации в “Игри на волята” тази вечер
-
Правилно решение и сделка с Банкера в "Сделка или не"
-
Адреналинови предизвикват Песови в "Семейни войни"
-
„Пресечна точка”: За състоянието на пътищата и има ли опасност от хибридни атаки по време на вота
-
Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”
-
Усмивки и удовлетворяваща печалба а в "Сделка или не"
Коментар на Юлияна Дончева, Вергиния Накова и Александър Андреев
Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” са бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и юристът Александър Андреев.
Първата тема, която обсъдиха, бе свързана с доходите на българите. През последните години говорим за осезаемо поскъпване на начина на живот, но пък и данни на Евростат отчитат вдигане на доходите. И по-конкретно - с 54 % са вдигнали цените и напитките от 2021 година насам. А минималната работна заплата е нараснала с 87 на 100.
След това гостите обсъдиха предстоящата предизборна кампания.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Габриела Павлова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни