Във вторник гости в студиото на „Пресечна точка” са бизнес дамата Юлияна Дончева, предприемачът Вергиния Накова и юристът Александър Андреев.

Първата тема, която обсъдиха, бе свързана с доходите на българите. През последните години говорим за осезаемо поскъпване на начина на живот, но пък и данни на Евростат отчитат вдигане на доходите. И по-конкретно - с 54 % са вдигнали цените и напитките от 2021 година насам. А минималната работна заплата е нараснала с 87 на 100.

След това гостите обсъдиха предстоящата предизборна кампания.

Цялото предаване гледайте във видеото.

Редактор: Габриела Павлова