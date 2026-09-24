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Коментират Настимир Ананиев, Ваня Кастрева и Цветелина Узунова
В четвъртък гости в студиото на „Пресечна точка” са предприемачът Настимир Ананиев, педагогът Ваня Кастрева и пиар експертът Цветелина Узунова.
Първата тема, която гостите обсъдиха, беше за предстоящия президентски вот на 25 октомври. Освен интригата кой ще стигне до балотаж на изборите, тема за разговор стана и за кого ще гласуват избирателите на ГЕРБ и ДПС, които не издигнаха кандидати.
След това дискусията премина към опасните връзки между политици и медии. Повод стана конфликтът на американския президент Доналд Тръмп със CNN, MS NOW и POLITICO относно създаването на фалшиви новини.
Цялото предаване гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
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