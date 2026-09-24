Организацията на обединените нации може да бъде принудена да се свие заради финансовите си проблеми, но това не бива да се случва хаотично. Вместо да се опитва да запази всяка съществуваща структура с по-малко средства, ООН трябва да реши кои нейни функции светът действително не може да си позволи да загуби. Това пишат бившият специален координатор на ООН за Близкоизточния мирен процес Николай Младенов и настоящ върховен представител на Съвета за мир за Газа, както и експертът по международно право и дипломация Ерик Алтър в общ анализ за американското издание The National Interest. Тезата им идва на фона на сериозен финансов натиск върху организацията - бюджетът ѝ за 2026 г. беше намален, а в началото на годината неплатените вноски към редовния бюджет достигаха 1,57 млрд. долара.

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Според Младенов и Алтър въпросът вече не е колко може да бъде съкратена ООН, а какво задължително трябва да бъде запазено. Те оспорват идеята, че организацията трябва непременно да бъде основният посредник във всеки международен конфликт. Регионални организации, отделни държави и различни коалиции вече все по-често водят преговори и организират реакцията при кризи. ООН обаче разполага с нещо, което тези формати невинаги могат да осигурят - международна легитимност, технически капацитет, глобално присъствие и възможност да остане ангажирана дълго след края на политическите преговори.

Като доказателство авторите посочват именно опита на Младенов в Близкия изток. Между есента на 2018 г. и пролетта на 2019 г. ООН успява да мобилизира близо 110 млн. долара за гориво, вода, здравеопазване и временна заетост в Газа. За този период електроснабдяването за близо два милиона души приблизително се удвоява. Заедно с Египет организацията успява да подпомогне предотвратяването на нов мащабен конфликт до атаката на 7 октомври 2023 г. Според Младенов и Алтър това не е постигнато с поредната резолюция, а защото ООН е останала на масата и е поддържала практически механизми, когато политическият процес е бил блокиран.

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Именно там според тях трябва да бъде бъдещият фокус на организацията. Държави, неправителствени организации и регионални структури могат да предоставят хуманитарна помощ или да посредничат в преговори. Много по-трудно е обаче да бъдат заменени механизмите на ООН за наблюдение на санкции, ядрени инспекции, контрол върху примирия, международни разследвания, техническа сертификация и прилагане на международни договори. Ако подобни механизми изчезнат, често няма кой да поеме тяхната функция, подчертават авторите.

В същото време Младенов и Алтър настояват за сериозно разчистване на натрупаната през десетилетията бюрокрация. Над 40 000 резолюции, приети от 1946 г. насам, все още оформят работата на ООН, а мандатите се изпълняват от повече от 240 междуправителствени органа. Само през 2024 г. тази система е генерирала около 27 000 заседания и 1100 доклада. Според авторите организация, която непрекъснато създава нови структури, трябва да покаже, че е способна и да прекратява онези, които вече са загубили смисъла си.

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Особено място в анализа заема Съветът за мир, в който Николай Младенов е върховен представител за Газа. Авторите го разглеждат като пример за по-гъвкав модел на международно действие - Съветът за сигурност на ООН предоставя мандата и международната легитимност, а по-малка структура се занимава с практическото изпълнение.

Младенов и Алтър отбелязват и критиките, че подобен формат може да се превърне в паралелна структура на ООН. Според тях обаче, ако такива инициативи останат ясно подчинени на решенията на Съвета за сигурност, работят с конкретни и ограничени мандати и редовно отчитат дейността си, те могат да запълнят една от слабостите на сегашната система - предотвратяването на конфликтите, преди те да избухнат.

По-малки и по-гъвкави структури могат да изпращат посредници, да поддържат неофициални канали за комуникация и да предлагат решения още преди напрежението да се превърне в открита криза. Това, според авторите, не трябва да замества ООН, а да използва нейната легитимност по по-ефективен начин.

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В анализа Младенов и Алтър настояват и за промяна в начина, по който се създават мироопазващи и политически мисии. Вместо първо да се изгражда административна структура и след това да ѝ се търси задача, политическата цел трябва да определя мисията. Всеки конфликт е различен и според тях няма смисъл върху него автоматично да се прилага модел, създаден за друга държава или друга криза.

Посланието им в края е категорично: ООН вероятно ще стане по-малка, но това не означава задължително, че трябва да стане по-слаба. Успехът на реформата няма да се измерва с броя на запазените служби и длъжности, а с това дали организацията ще продължи да предоставя онези международни механизми, които нито една държава не може да осигури сама.

Редактор: Цветина Петкова