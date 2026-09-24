Съветът на ЕС съобщи, че временно облекчава вноса на стоки от Армения, за да подкрепи икономиката на страната след наложените наскоро от Русия търговски ограничения. Мярката ще либерализира около 80 на сто от арменския износ за Европа чрез премахване на митата за широк кръг от изделия, включително селскостопанска продукция.

Облекченият режим ще бъде в сила две години. От Брюксел уточняват, че мярката е обвързана с определени условия и включва предпазни механизми за европейския пазар, в случай че вносът окаже неблагоприятно въздействие, предаде Николай Желязков, кореспондент на БТА.

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По-рано тази година Москва, която е основен търговски партньор на Ереван, наложи рестрикции и временно забрани вноса на редица арменски стоки. В същото време Армения обмисля да започне преговори за присъединяване към ЕС – въпрос, който руската страна настоява да бъде подложен на референдум.

Още по време на посещението си в Ереван през юли председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че ЕС ще окаже допълнителна финансова подкрепа на Армения в размер на 18 млн. евро и ще облекчи правилата за внос на арменска продукция.

Редактор: Мария Барабашка