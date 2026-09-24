Още един човек, заразен с вируса на западнонилската треска, е починал в Нидерландия. Броят на новите случаи леко се е увеличил като през изминалата седмица Националният институт за обществено здраве и околна среда е получил шестнадесет сигнала за хора, при които е открит вирусът. „Всички нови пациенти са се заразили чрез ухапване от заразен комар“, допълват от института.

През тази година са починали петима души, при които е било потвърдено наличието на вируса на западнонилската треска. Това обаче не означава непременно, че той е пряката причина за смъртта им.

Нови случаи на заразени и починали от западнонилска треска в Европа

Броят на потвърдените случаи при хора е достигнал 44. При повечето от тях вирусът е бил установен, след като пациентите са били хоспитализирани с оплаквания.

В провинция Южна Холандия са регистрирани най-много случаи – 23. Следва Утрехт с 10 потвърдени случая. Случаи има и в Северен Брабант, Гелдерланд и Оверайсел.

Редактор: Цвета Лазаркова