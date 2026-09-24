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Съдийската колегия на ВСС единодушно реши да отправи предложение към съдията
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно реши да отправи предложение към съдия Ваня Анчева да изпълнява функциите на председател на Върховния административен съд от 2 октомври.
До необходимостта от ново временно ръководство се стига, след като настоящият и.ф. председател на ВАС Любомир Гайдов е уведомил, че няма да може да изпълнява задълженията си в периода от 2 до 15 октомври. Гайдов пое временно ръководството на съда на 14 април тази година, като мандатът му като изпълняващ функциите е до 15 октомври.
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Изборът предложението първо да бъде отправено към Анчева е свързан с това, че тя е съдията с най-голямо старшинство във ВАС. Ако тя не приеме да заеме временно поста, Съдийската колегия ще се обърне последователно към останалите магистрати във Върховния административен съд според тяхното старшинство.Редактор: Цветина Петкова
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