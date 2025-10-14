Съдийската колегия избра Мариника Чернева за и.ф.председател на ВАС. Решението беше взето единодушно с 9 гласа „за”. С особено мнение бяха Вероника Имова и Боян Магдалинчев. Досегашният председател Георги Чолаков беше преназначен като редови магистрат в съда.

Преди седмица, след продължил над три часа дебат, кадровиците решиха да попитат съдиите по ред на старшинството кой иска да изпълнява длъжността. Първа съгласието си даде Чернева.

Дотук се стигна, след като миналата година мандатът на Георги Чолаков изтече, но той остана на поста като изпълняващ функциите. Законови промени, приети в началото на годината, забраниха едно и също лице да изпълнява длъжността повече от шест месеца. Те изтекоха на 21 юли.

Снимка: ВАС

Мариника Чернева има над 36 години юридически стаж, от които 20 години като съдия във ВАС.

Завършила е специалност „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 1988 г. От декември 1991 г. до март 1999 г. е била съдия в Софийския районен съд. От март 1999 г. до януари 2005 г. е била съдия в Софийския градски съд, след което е назначена във Върховния административен съд. Съдия Чернева е била ръководител на осмо отделение на ВАС от 2010 г. до 2012 г., а от 2012 г. до 2018 г. ръководител на четвърто отделение. От май 2018 г. до момента тя е заемала длъжността ръководител на Първа колегия и заместник председател на ВАС.