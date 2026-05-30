Освободиха от ареста тримата служители на украинската фирма, отговорна за строителството в Баба Алино. Тримата са били освободени от ареста преди крайния срок на 24-часовото задържане.

Според институциите предстои всичко построено да бъде разрушено. Появиха се и твърдения, че аферата "Баба Алино" е само "върхът на айсберга".

Незаконният град край Варна: Арх. Саралиев коментира, че общината е тероризирана от архитектурната общност

Помощникът на собственика, юристът и счетоводителят бяха задържани вчера, но не са им повдигнати обвинения, затова вече са на свобода. Те бяха задържани вчера. При акцията бяха задържани множество документи с дейността на компанията, които все още се проверяват.

От фирмата инвеститор не коментираха темата.