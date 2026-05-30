Американската армия съобщи, че в петък е нанесла пореден удар срещу кораб, заподозрян в контрабанда на наркотици в източната част на Тихия океан, предава агенция „Асошиейтед прес”. Това е третата атака за тази седмица, като при нея са загинали трима мъже. Общият брой на жертвите в рамките на операцията вече надхвърля 200 души, посочва агенцията.

Южното командване на САЩ съобщи за най-новия удар в продължаващата от месеци кампания срещу предполагаеми лодки за трафик на дрога, прекосяващи Карибско море и Тихия океан. В изявлението се използва обичайният израз, че плавателният съд е „участвал в операции по трафик на наркотици” и е бил управляван от терористична организация. От АП обаче отбелязват, че за тези твърдения не са предоставени доказателства.

САЩ атакуваха кораб за пренасяне на наркотици, трима са загинали

Макар че съобщенията на военните в социалните мрежи винаги включват видеозаписи от атаките, това изглежда е първият случай, в който кадрите са цветни, а не черно-бели. Видеото показва малък кораб, плаващ в океана, преди да бъде ударен и погълнат от огнен облак.

Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че САЩ са във въоръжен конфликт с латиноамериканските наркокартели, тъй като те стоят зад потока от наркотици към американските общности.

В своя публикация в социалната мрежа X Южното командване на САЩ посочва, че ударите са нанесени по заповед на ръководителя на военните операции в Латинска Америка ген. Франсис Донован. В петък той е провел среща с кубински военни лидери близо до американската военноморска база в залива Гуантанамо.

Редактор: Мария Барабашка