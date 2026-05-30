В района на кърджалийското село Поточница се намира единственото "училище за лешояди" - място, където младите птици, преди да отлетят на воля, получават своята тренировка. Освен това по този начин свикват с източните Родопи, за да се върнат отново тук.

Скалните възвишения в Източните Родопи от векове са дом на много видове птици. Част от тях като лешоядите - почти изчезнали.

Директорът природозащита в БДЗП Стойчо Стойчев, споделя: "Египетският лешояд е най-малкият като размери, но може би най-интересен като биология и за съжаление най-застрашеният вид. За съжаление числеността му в последните десетилетия намалява драстично намалява в пъти. Но за щастие от 2 години усилията ни дават резултат - имаме вече 35 двойки и това дава надежда, че видът няма да изчезне".

11 млади египетски лешояда завършиха „училище за лешояди“ край Кърджали

Една от причините видът да започне да се увеличава е и училището за лешояди. Тук пристигат новоизлюпени птици от зоопаркове в цяла Европа. Целта на престоя им за месец - два във волиерата е да се научат да оцеляват.



Волен Аркумарев, който е отговорник за Училището за лешояди, казва: "Най-важно е птиците да оцелеят и да са подготвени за предизвикателствата в природата. Едно от най-важните неща, че волерата е достатъчно голяма, така че да могат да летят вътре в нея, дори да правят кръгов полет, което дава възможност мускулатурата им да заздравее това. В зоопаркова среда няма как това да се случи, а е много важно, защото когато излетят в природата те вече ще са подготвени. Няма да имат мускулна треска, за да трябва да кацат по земята, където пък ги дебнат заплахи. Също така при нас има дървета, на които те да се учат да кацат. Друг елемент от обучението им е това, че им даваме различни видове храна, каквато има в природата".

Именно храната най-често става причина за смъртта на птиците, защото те попадат на отровни примамки, поставени от хората. Тук на помощ идват кучетата, като Буда, които откриват заплахата.

Николай Терзиев, който е от БДЗП, водач на кучета за търсене на отрови, казва: "Броят на животните, които в Европа търсят отровни примамки, са много малко. Тяхната специфика на работа е много трудна. Работните кучета, които търсят отровни прималки, до голяма степен приличат на работните кучета, които търсят отрови и експлозиви и това е трудна професия. Това е много рискова професия. Голяма част от животните, които се обучават, понякога допускат грешки и грешките са фатални".

Освен че убиват животни, отровните примамки често причиняват и много други щети по веригата.



Волен Аркумарев разказва: "Тези отровни примамки не действат само до един обект. Когато се отрови кучето и хората го хвърлят на сметището, там се хранят птиците, които също по веригата загиват. Имаше случаи с гълъб, намазен с отровна примамка, който влезе в селото и едно дете го хвана. Късмет беше, че нямаше фатален край".

А в училището за лешояди гостуват и децата от училищата в региона. Тази година в дивата природа бяха освободени рекордните 11 птици, а техни кръстници станаха децата.

Анелия Далова, учител в ОУ "Н. Й. Вапцаров" - с. Звезден, споделя: "Децата научават за защитените птици - как можем да ги опазим, да се съхранят, защото те са много важни за нашата екосистема".

