Снимка: iStock
-
Космически гигант от древността е сред атракциите на изложба в Испания (ВИДЕО)
-
Новак Джокович танцува с дъщеря си на „Бангаранга“ (ВИДЕО)
-
Над 30 малки сибирски тигърчета се родиха в парк в Китай (ВИДЕО)
-
Французин учи български благодарение на любимата си тъща
-
Бивол, кръстен на Доналд Тръмп, се превърна в атракция в Бангладеш
-
Зад блясъка на фестивала в Кан: Как фотографите на червения килим улавят перфектния кадър
Той избледнява заради климатичните промени
Доброволци обновиха емблематичния гигант от Серн Абас въпреки горещините. Това е най-големият и известен хълмист рисунък във Великобритания.
55-метровата фигура изобразява гол мъж с тояга и е издълбана в хълмовете край село Серн Абас. За последно тя е била реставрирана през 2019 година.
Една истинска звезда в Instagram: Какво е бъдещето на Самотното дърво (СНИМКИ)
Британската природозащитна организация предупреди, че климатичните промени затрудняват поддръжката на историческия символ. Силните валежи отмиват варовиковия слой, а влажното време води до образуване на водорасли, които потъмняват фигурата. Повторното очертаване с тебешир може да отнеме до две седмици.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни