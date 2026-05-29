Доброволци обновиха емблематичния гигант от Серн Абас въпреки горещините. Това е най-големият и известен хълмист рисунък във Великобритания.

55-метровата фигура изобразява гол мъж с тояга и е издълбана в хълмовете край село Серн Абас. За последно тя е била реставрирана през 2019 година.

Британската природозащитна организация предупреди, че климатичните промени затрудняват поддръжката на историческия символ. Силните валежи отмиват варовиковия слой, а влажното време води до образуване на водорасли, които потъмняват фигурата. Повторното очертаване с тебешир може да отнеме до две седмици.

