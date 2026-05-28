Днес в кипърския град Лимасол започва същинската част от неформалната среща на министрите на външните работи на Европейския съюз – форматът Gymnich. Домакин на форума е кипърският външен министър Константинос Комбос, а срещата се съпредседателства от него и върховния представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.

В срещата участват външните министри на държавите членки на ЕС, както и гости от Индия и Саудитска Арабия, които приеха поканата на кипърското председателство на Съвета на ЕС. Индийският външен министър Субрахманям Джайшанкар е на посещение в Кипър само седмица след визитата на президента Никос Христодулидис в Ню Делхи. Очаква се днес Джайшанкар да проведе кратка среща с кипърския държавен глава.

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“ за посредничеството в преговорите за Украйна

Сред основните теми на форума ще бъдат кризата в Близкия изток и нейните регионални и геополитически последици, войната в Украйна и европейският отговор на продължаващата руска агресия. Украинският външен министър Андрей Сибиха вече участва в официалната вечеря на министрите, състояла се на 27 май.

Редактор: Дарина Методиева