Във Велико Търново се проведе национално съвещание на ръководството на Министерството на вътрешните работи за Северна България, с участието на политическото и професионалното ръководство на ведомството и директорите на областните дирекции в региона.

В срещата се включиха ръководствата на ОДМВР във Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен, както и представители на районните полицейски управления.

Откритата за медиите част на съвещанието беше последвана от закрит работен формат, в който бяха поставени основните задачи пред структурите на МВР след местните избори.

В изказването си вътрешният министър Иван Демерджиев подчерта, че ведомството трябва да се изправи срещу нови предизвикателства след изборния процес и да засили контрола върху законността в страната.

Той заяви, че са недопустими опити за създаване на „самостоятелни територии“ с правила извън закона, както и случаи на институционално бездействие или покровителство.

Министърът призова ръководителите на структури на МВР да извършат внимателни проверки в своите региони и при установяване на подобни практики да се предприемат „незабавни и безкомпромисни мерки“, включително спрямо длъжностни лица от различни администрации.

„Толерантността към подобни явления ще бъде нулева, независимо къде се случват и под каква форма“, заяви той.

По време на съвещанието бяха очертани ключовите направления в работата на ведомството:

► Борба с наркоразпространението и наркотрафика, с акцент върху превенцията сред младите хора и разбиването на организираните мрежи

► Противодействие на корупцията, включително злоупотреби с обществен ресурс и корупционни практики в различни сектори

► Засилен контрол срещу контрабандата, в координация с митническите служби и граничните власти

► Повишаване на пътната безопасност, като основен критерий ще бъде реалното намаляване на катастрофите и жертвите, а не броят на съставените актове и фишове.

Министърът подчерта необходимостта от по-тясно взаимодействие между институциите, включително в случаите, когато проблемите произтичат извън системата на МВР – като пътна инфраструктура и други административни фактори.

И.д. главен секретар на МВР представи обобщени резултати от специализирани операции, проведени от 13 май насам.

По линия на "Криминална полиция" са извършени над 7 000 проверки в търговски обекти и заведения. Установени са 928 лица с наркотични вещества. Разкрити са 52 кражби на моторни превозни средства и части от тях.

Общо са профилактирани над 15 000 лица и са съставени повече от 5 000 предупредителни протокола.

По линия на пътната безопасност са извършени 242 886 проверки на лица и 207 472 - на автомобили. За периода са връчени 28 386 електронни фиша за нарушения на Закона за движение по пътищата.