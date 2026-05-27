Български държавни железници организират специални инициативи по повод Международния ден на детето – 1 юни.

Като част от празничната програма от 10:00 до 15:00 ч. в понеделник ще се състои „Ден на отворените врати“ в специализираното вагонно депо „Ремиз“ в София, което съхранява ценни музейни експонати и се намира на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 132А.

Там всички любители на железопътния транспорт ще имат възможността да разгледат и да се запознаят с богатото историческо наследство на БДЖ, включващо емблематичните вагони от царския влак на цар Борис III „Корона Eкспрес” и от правителствения влак „Витоша Експрес“.



По време на посещението представители на дружеството ще споделят с гостите интересни факти за историята на вагоните, както и за специалната постройка, в която се съхраняват в продължение на десетилетия.

В допълнение към преживяването за посетителите, на релсите в пространството пред историческата сграда ще бъде разположен дизелов мотрисен влак. Така всеки проявил интерес ще има свободен достъп до локомотивната кабина, където любознателните ще научат от служителите интересни подробности за управлението на влаковете и ежедневната работа в железниците. Непълнолетните гости на депото ще бъдат допускани само с придружител при спазване на правилата за безопасност.

За поредна година БДЖ ще спази традицията си и по случай 1 юни всички деца до 14 години ще пътуват безплатно в редовните влакови композиции, като предоставят копие от акт за раждане или друг железопътен документ, удостоверяващ възрастта им. Запазените места, спалните места и разликата за пътуване в първа класа се заплащат съгласно действащата тарифа.

