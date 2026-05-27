Администрацията на Доналд Тръмп забрани на водещи експерти от федералните здравни агенции да се изказват по темата за ебола и епидемията, обхванала част от Западна Африка, съобщи People.

Експерти от Националния институт по алергии и инфекциозни болести (NIAID) имат забрана да комуникират директно със Световната здравна организация - глобалната коалиция от 194 членове, която се занимава със здравни проблеми в световен мащаб, сочи репортаж на CNN. Експертите на NIAID се нуждаят от разрешение от висши служители, за да комуникират със служители на СЗО.

Забраната първоначално е била въведена по време на епидемията от хантавирус. След появата на ебола в Демократична република Конго ограничен брой американски експерти получиха разрешение да присъстват на заседания на СЗО, и то само като слушатели.

„Ще действаме по същия начин за ебола, както правим за хантавируса. Ще съберем малки групи от експерти – не повече от трима, които ще участват", пише в имейл, публикуван от CNN. След репортажа обаче броят на експертите, на които е разрешено да присъстват на срещи на СЗО, беше увеличен на 30.

Припомняме, че на 20 януари 2025 г. Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която САЩ се изтеглят от СЗО. Той също така намали финансирането за хуманитарната група USAID. Демократична република Конго - епицентърът на настоящата епидемия, беше вторият по големина получател на финансиране от USAID, пише The ​​Guardian. Изданието съобщава също, че лаборатория на Националните институти по здравеопазване (NIH) в Мериленд, която била фокусирана върху изследванията на ебола, е била затворена.

В момента няколко големи правителствени агенции, контролиращи здравеопазването и обществената безопасност, нямат постоянен директор, а поне две ключови позиции са вакантни. NIAID, Администрацията по храните и лекарствата и Центърът за контрол на заболяванията нямат постоянни ръководители.

