Мечка влезе в хотел в румънските Карпати. Животното предизвика паника сред служителите, но няма пострадали. Мечката е влязла в хотела около полунощ, по данни на местни медии. Тя успяла да отвори една от вратите и да се качи нагоре в сградата.

Камери показват как животното се опитва да отвори и друга врата със зъби и лапи. Малко по-късно мечката сама напуснала хотела. Служителите веднага подали сигнал.

На място пристигнали полиция и жандармерия, но мечката вече си била тръгнала. Инцидентът стана пореден случай на среща между хора и диви мечки в румънските Карпати.

