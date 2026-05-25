Още една известна личност бе задържана в Истанбул в рамките на разследване за притежание, употреба и разпространение на наркотици, провеждано от републиканската прокуратура в Бакъркьой. Става дума за Серенай Саръкая, която е актриса, модел и певица. Тя участва в десетки сериали и е добре позната и на българската публика с участието си в един от тях, където си партнира с Чаатай Улусой, който има и българско гражданство. В друг сериал неин партньор е Къванч Татлъту. Наскоро Серенай се появи на страниците на списание Vogue. Тя има и музикални изяви.

По информация на сайта "Хаберлер" Серенай Саръкая била задържана на летище в Истанбул при завръщането си от Италия, където била на почивка. Заповед за задържането ѝ била издадена от прокуратурата на Бакъркьой на 21 май т.г., заедно с други известни личности от сериалите и развлекателния сектор.

В изявление в социалните медии тогава Серенай заяви, че е научила за заповедта, но понеже е на кратка почивка в Италия, след завръщането си в страната ще се яви за изпълнение на процедурите. Според информациите в турските медии днес тя е разпитвана в полицията. Турските медии съобщиха, че след като дала проби за наркотици, актрисата била освободена.

Преди една година Серенай Саръкая бе привикана за разпит като свидетел в рамките на разследване срещу нейната дългогодишна мениджърка Айше Баръм, която в момента е в затвора. В показанията си Серенай отрекла обвиненията срещу Айше Баръм, че получила 5 милиона евро, за да се внуши, че има романтична връзка с певеца Мерт Демир с цел да осигури успех на кариерата му, писаха турските медии.

