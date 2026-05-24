Повече от 20 души са задържани на антиправителствения протест в центъра на Белград снощи. След края на демонстрацията избухнаха сблъсъци между протестиращи и привърженици на президента Александър Вучич близо до сградата на парламента. Полицията използва сълзотворен газ и палки. Има пострадали полицаи.

Протестът беше организиран от студенти, които настояват за предсрочни избори и обвиняват властта за трагедията в Нови Сад преди две години, при която загинаха 16 души. Според полицията в демонстрацията са участвали 35 000 души, но според участниците те са били много повече.

Десетки хиляди излязоха на голям антиправителствен протест в Белград, стигна се до сблъсъци (ВИДЕО+СНИМКИ)

Във видеообръщение преди да замине на посещение в Китай, сръбският президент призова за диалог и заяви, че държавата ще възстанови реда.

