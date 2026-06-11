Трима души, сред които две деца, загинаха, след като автомобил се вряза в група ученици. Те участвали въс велосипедна екскурзия, съобщиха нидерландските власти.

Четири деца са сериозно ранени и са откарани в болница, съобщиха властите в южната нидерландска провинция Зеландия. Инцидентът е станал близо до село Фогелваарде, недалеч от белгийската граница, предаде АФП.

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„Лека кола се сблъска с група от 14 деца на велосипеди и двама придружители по време на училищния им лагер“, се казва в изявление на властите.

Възрастта на децата не е известна към момента.

Редактор: Дарина Методиева