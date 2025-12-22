Деветима души са ранени, след като кола се вряза в множество в нидерландския град Нунспет, намиращ се на около 70 км източно от Амстердам. Полицията обяви, че на този етап не подозира умишлена атака от страна на задържания шофьор на автомобила - 56-годишна жена. Тя също е пострадала леко, предаде БТА.

Трагедията се е разиграла в момент, в който хора се били събрали, за да наблюдават парад на автомобили, украсени с коледни светлини. Заради инцидента събитието беше отложено.

"В мислите си съм с пострадалите и с техните семейства“, заяви в Х Роб Йетен, който е напът да стане премиер на Нидерландия. Той изрази и огромна признателност и уважение към службите да спешно действие, които са положили всячески усилия, за да се погрижат възможно най-добре за ранените.

Редактор: Ина Григорова