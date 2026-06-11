На днешната среща със земеделския министър бяха казани конкретни търговски вериги, но не и имена на потърпевши производители. Това каза пред NOVA News Светлана Орманова, съветник в браншова камара „Плодове и зеленчуци”, по повод информацията за заплахи от търговски вериги към български производители.

„Това не е нещо, което се случва само в България, за съжаление и в Европейския съюз има такива сигнали”, каза тя и допълни, че производителите се страхуват, че след като премине еуфорията около този случай, няма да могат да продават своята продукция на съответните вериги.

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„Адресирали сме писмото до премиера и до министъра на земеделието, но КЗК се сезира, така че те трябва да направят проверка. Има начин, дори без да се посочват конкретни имена, могат да бъдат проверени цени преди съответната кампания и след това. Да се види кои земеделски производители, които традиционно продават и оферират своите продукти всяка седмица във веригите, сега не са там и по каква причина”, обясни Орманова. По думите й земеделските производители са споделили, че са били притискани по телефона.

Инициативата „Кошница с грижа” сама по себе си е много добра стъпка и я приветстваме, каза още Светлана Орманова и допълни, че е необходимо заявката, че няма да бъдат ощетени земеделските производители, да се случи на практика.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова