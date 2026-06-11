Комуникацията с министър Абровски е прекрасна, взехме важни решения, започваме да работим по стратегически въпроси. Това съобщиха земеделски производители след среща в Министерството на земеделието и храните.

Очакванията са, че ще се работи по въпросите за напояването и работната сила. „Скоро, може би, ще има една изключително добра новина, която ще бъде прецедент за българското земеделие”, каза Цветан Цеков, председател на Браншова асоциация плодове и зеленчуци.

Производители на плодове и зеленчуци се срещат с ръководството на Министерството на земеделието

По отношение на сигнала, че две от търговските вериги са поискали от производителите намаляване на цените на продукцията с 15% само два дни след старта на инициативата „Кошница с грижа”, Цеков каза, че със сигнала се е злоупотребило. Той е категоричен, че няма политически уклон в това.

„Министър Абровски е много загрижен за ситуацията, защото това е изключителна инициатива”, коментира Цеков.

Той очаква, че съвсем скоро със законови промени ще бъде осветена хранителната верига и ще се види кой спекулира и кой не. „Положително за нас е, че вече са идентифицирани 33 нелоялни търговски практики, които ще бъдат осветлени и забранени”, казва Цеков. По думите му ще бъдат приети промени, които ще защитят земеделските производители.

Сред някои от тях все още имало страх, че след осветяването на този случай няма да могат да продават продукцията си по една или друга причина, обясни Цеков.

Редактор: Ина Григорова