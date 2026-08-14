Овладян е пожарът край боляровското село Камен връх. Районът остава под наблюдение, тъй като огънят все още не е напълно ликвидиран. Два дежурни противопожарни екипа продължават са на терен и извършват обходи заради силния вятър и опасността да се разпалят нови огнища, съобщи за БТА комисар Иван Динев, директор на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Ямбол.

Частично е локализиран пожарът в Ямболско, активираха BG-ALERT, хеликоптер се включи в гасенето (СНИМКИ)

Огънят се разрази преди два дни в обедните часове, първоначално в сухи треви и храсти, но бързо обхвана широколистна гора. Изгоряха 1600 дка земя.

Общо 10 противопожарни автомобила и екипи от областите Ямбол, Сливен и Бургас, както и военен хеликоптер „Кугър" се включиха в овладяването на пламъците. Имаше готовност и за евакуация на хората от село Камен връх, а областният управител на Ямбол Георги Чалъков задейства системата BG-Alert.

Редактор: Цвета Лазаркова