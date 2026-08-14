Премиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи по-висок бюджетен дефицит през тази година, като заяви, че кабинетът съзнателно е поел този риск, за да финансира решаването на натрупани проблеми на хората.

„Поели сме риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората“, заяви Радев по време на посещението си в Плевен. Коментарът му беше направен във връзка с необходимите инвестиции във ВиК инфраструктурата и усилията за справяне с проблемите с водоснабдяването в Плевен и региона. Министър-председателят отправи критика към настояванията дефицитът в бюджета за 2026 г. да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи да обяснят позицията си пред хората, които очакват решаване на инфраструктурни проблеми.

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„Когато има такива големи претенции към високия дефицит на Бюджет 2026, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук, в Плевен“, призова Радев. По думите му стремежът към бюджетна дисциплина е важен, но трябва да бъде съобразен и с необходимостта държавата да финансира решаването на натрупани проблеми. „Аз категорично се стремя натам, но да обяснят на хората дали приемат да спазим 3% дефицит за сметка на решаването на техните проблеми. Хората ще ви отговорят“, каза премиерът.

Премиерът коментира и случая с дрона, който навлезе в българското въздушно пространство и се взриви край Кардам на 8 август. България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента. „Министър Стоянов е тук, но отговор на неговите въпроси и на въпросите на Външното министерство все още няма“, заяви Радев. Той изрази недоумение от забавянето, след като украинската страна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая. България поиска от Киев цялата налична информация, която би могла да помогне за установяването на обстоятелствата около полета на дрона. „Беше редно досега да получим отговор и това съответно навява на редица въпроси“, подчерта министър-председателят.

Румен Радев заяви, че е доволен от работата на министрите в кабинета, но призна, че има критики към тях и изисква високо темпо на работа. По време на посещението си в Плевен той коментира управленската програма на правителството, действията срещу олигархичните зависимости, избора на Бургас за домакин на "Евровизия" и случая с Ива Михайлова в Северна Македония.

На въпрос към кои министри има критики Радев отговори, че подобни забележки отправя директно към членовете на кабинета. „Аз съм изключително взискателен, така че съм доволен от работата на министрите, но когато сме насаме, винаги има какво да чуят от мен“, заяви премиерът. По думите му правителството работи с изключително високо темпо. Той обяви, че в близко бъдеще отделните министри ще дадат открити брифинги, на които ще представят планираните реформи и ще отчетат работата, която вече е започнала.

Премиерът отхвърли критиките на опозицията, че управленската програма на кабинета съдържа предимно намерения и не е достатъчно конкретна. Според него програмата на настоящото правителство е значително по-подробна от тези на предишни кабинети. „Вие чели ли сте управленските програми на правителствата преди нас - на „сглобките“, на последното правителство, на Желязков, на Денков и така нататък? Там е идейна и управленска немощ. Просто прочетете, за да видите за какво става въпрос“, призова журналистите Радев.

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Той определи програмата на своя кабинет като детайлна, силно аргументирана и съдържаща конкретни мерки. Като пример посочи действията срещу олигархичния модел, на които, по думите му, е посветен още първият раздел от документа. Радев заяви, че първата стъпка вече е изпълнена - отстраняването на хората, които той определя като представители на олигархията, от политическата власт. „На първо място ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън нея“, каза премиерът.

Като следваща задача той открои ограничаването на достъпа до публични средства. Според него кабинетът вече е предприел конкретни действия в тази посока и подготвя допълнителни мерки. Правителството работи и за разширяване на разследванията, включително чрез сътрудничество с международните партньори на България. „Работим активно с нашите партньори и съюзници за установяване на сметки, на имоти зад граница, както съм обещал. Работим за установяване на подставени лица“, заяви Радев.

Според него олигархичният модел не се изчерпва само с няколко публично известни фигури. „Олигархията не е само двама-трима души. Да, те са на върха на пирамидата – имената, които скандирахме и на протестите. Но под тях има много така наречени лейтенанти, които вършат цялата черна работа, работят с подставени лица, и ние вървим надолу по тази структура“, каза министър-председателят.

За „Евровизия“: Бургас е наистина добър избор

Радев коментира и избора на Бургас за домакин на „Евровизия“. Според него градът има всички възможности да представи достойно страната. „Всеки един български град има какво да предложи - и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги, така че да се представим достойно. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор“, заяви той. Премиерът подчерта, че решението е взето от международна експертна комисия. „Нека да подчертая - това е избор на международна експертна комисия, за да сложим край на всички спекулации. Аз мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България“, допълни Радев.

Премиерът обяви, че до края на септември правителството трябва да е готово с предложения за законови промени, насочени към престъпността сред малолетните и непълнолетните. По време на посещението си в Плевен той коментира случая от Пловдив, възможни ограничения върху достъпа на деца до социалните мрежи, подготовката на Бюджет 2027 и избора на членове на Висшия съдебен съвет.

По повод тежкия случай в Пловдив Радев заяви, че проявите на насилие сред млади хора са резултат от проблеми, натрупвани в продължение на години. Той защити и направените от него по-рано коментари по темата, за които беше критикуван. „Фактите не могат да се премълчат. За да стигнем до такива тежки, жестоки изстъпления, и то гарнирани след това с нацистка символика, това е процес, който е залаган дълги години в съзнанието на тези млади хора“, категоричен беше премиерът.

Според него отношението към историята, паметниците и ценностите, които се възпитават у младите, също има значение. „Да рушиш паметници, да се гавриш с тях, да променяш и пренаписваш историята, да наслагваш някакви други ценности в младите хора - накрая винаги се стига до катастрофални последици“, каза Радев. Премиерът определи случващото се с младите хора като изключително тревожно и посочи, че решението няма да бъде само чрез промени в законодателството. „Поставили сме срок законовите промени да бъдат готови до края на септември. Материята е сложна и тежка, но правим всичко възможно“, заяви той.

Според министър-председателя са необходими и организационни промени в системата за превенция на противообществените прояви сред децата. Той отправи критика към работата на местните комисии. „Виждаме, че тези местни, общински комисии не работят. Там имаме подавани сигнали, имаме регистрации, а оттам нататък не се случва абсолютно нищо“, заяви Радев. По думите му усилията за превенция трябва да бъдат насочени много по-силно към училищата и семействата.

Правителството разглежда и възможността за ограничения върху използването на социални мрежи от деца и тийнейджъри. Като един от проблемите беше посочен TikTok и влиянието на агресивно съдържание върху младите. Радев подчерта, че опитът на други държави показва, че подобни забрани могат да бъдат заобикаляни.

Бюджет 2027: Без промяна на данъците и осигуровките

Премиерът коментира и подготовката на бюджета за 2027 г., като увери, че правителството не предвижда увеличаване на данъците и осигурителните вноски. „В нашата програма е разписано, че данъци и осигуровки няма да се променят“, категоричен беше Радев. По думите му кабинетът е заварил сериозни финансови проблеми при подготовката на Бюджет 2026, включително множество неразплатени дейности. Въпреки това са били осигурени повече средства за възнаграждения и социални политики. „Дори в този бюджет имаме увеличение на заплатите, ръст на социалните разходи, увеличение за личните асистенти, за обхвата на децата с увреждания“, посочи премиерът. Той изрази увереност, че тази политика ще продължи и през следващата година.

За ВСС: Правим политики, а не пазарлъци

Радев защити и предложението членовете на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота да могат да бъдат избирани с по-ниско мнозинство в Народното събрание. Според него целта е да бъдат ограничени политическите договорки около попълването на съдебния кадрови орган.

„Това е една защитна бариера, за да намалим до минимум пазарлъците, които се разиграват в Народното събрание и след това да получаваме такъв ВСС, какъвто все още, за съжаление, имаме в момента“, каза министър-председателят. На въпрос дали в момента се водят подобни преговори около избора на парламентарната квота във ВСС Радев отговори: „Ние правим политики, а не пазарлъци“.

България готви протестна нота за случая с Ива Михайлова

Министър-председателят коментира и развитието на случая с Ива Михайлова в Република Северна Македония, като благодари на българските медии за това, че информират обществото за процеса. Радев подчерта, че България не може да се намесва в съдебните производства на друга държава, но институциите поддържат постоянен контакт с Михайлова и семейството ѝ. Българското посолство в Скопие и консулските служби също продължават да оказват съдействие. „България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, със семейството, с нейната майка“, увери премиерът.

По думите му българската държава е поела съдебната защита, а Министерството на външните работи работи активно по случая. Радев благодари и на българските депутати, които са запознали европейските институции и обществеността със случая, както и на президента Илияна Йотова за позицията ѝ.

Премиерът отправи остра критика към отношението към Михайлова в Северна Македония.„Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи“, заяви Радев.

Заради развитието на случая Министерството на външните работи е подготвило официална дипломатическа реакция. „Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално“, обяви премиерът.

Безводието в Плевен

В Плевен - премиерът Румен Радев и министърът на отбраната присъстваха на връчване на офицерски звания и дипломи на курсантите от 75-и випуск на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“. По време на посещението си в града той заяви, че държавата вече работи по редица проекти за подобряване на водоснабдяването, като целта е да се премине от реакция при кризи към дългосрочно решение на проблема.

„Надявам се, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се и в Ловеч. След това ще положим усилия и за Севлиево“, заяви министър-председателят след среща, посветена на водоснабдяването в региона.

Радев припомни, че през миналата година е посетил Плевен в разгара на протестите заради безводието. По думите му оттогава работата по проблема е напреднала значително. „Помните, че миналата година аз бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че оттогава вече се работи активно“, посочи премиерът.

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Той обясни, че още след встъпването си в длъжност правителството е организирало среща между ресорните министерства, областните управители и кметовете на населени места, в които рискът от проблеми с водоснабдяването е най-сериозен. Сред тях са Плевен, Ловеч и Севлиево. „Работи се много сериозно. Аз съм доволен от напредъка“, заяви Радев.

По думите му кабинетът е осигурил значителни средства за различни проекти, свързани с водоснабдяването. Предвижда се работа по водохващания, водопроводи, пречиствателни съоръжения и нови сондажи. „Целта е вече да не мислим в хипотезата за реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и региона, а да имаме устойчиво проектно решение“, подчерта министър-председателят.

Сред обсъжданите проекти е и изграждането на пречиствателна станция, свързана с язовир „Горни Дъбник“. Радев уточни, че проектът все още е в процес на обсъждане и проектиране, поради което конкретните срокове предстои да бъдат уточнени.

Премиерът подчерта, че само изграждането на пречиствателно съоръжение няма да бъде достатъчно. Паралелно се работи по други проекти, включително за сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен. „Не е само пречиствателната станция. Работим и по много други проекти, така че наистина веднъж завинаги да се реши проблемът с водоподаването към град Плевен“, каза Радев.