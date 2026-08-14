Украйна все още не е предоставила поисканата от България информация за дрона, който навлезе във въздушното ни пространство край Кардам. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Плевен. По думите му страната ни очаква от Киев данни, които да помогнат за изясняването на маршрута и причините за навлизането на летателния апарат.

Стоянов посочи, че действията на българските институции след инцидента са получили положителна оценка от съюзниците в НАТО. „Отговорът, който получихме от тяхна страна, е, че българското правителство е действало изключително точно и коректно“, заяви министърът.

България поиска от Украйна цялата налична информация за навлизането на дрон в българското въздушно пространство

По думите му отговор от украинските власти все още няма. „Надявам се възможно най-бързо да го получим, защото това ще ни даде обективни данни“, каза Стоянов.

Той припомни позицията на украинската страна, че дронът не е бил целенасочено изпратен към България, като подчерта, че и София не е твърдяла обратното. Сред възможните причини за отклоняването на апарата Стоянов посочи външно въздействие върху GPS навигацията чрез заглушаване или подаване на подвеждащ сигнал, както и техническа повреда в системата за управление.

Все още се очаква и експертизата, която трябва да покаже какъв точно е дронът и какво е било взривното му съдържание. Министърът уточни, че случаят вече е под юрисдикцията на Военната прокуратура.

Службите към Министерството на отбраната продължават да търсят начин да извлекат информация от намерените части на апарата, която да покаже координатите и маршрута му. До момента обаче опитите не са дали резултат.

Стоянов коментира и други три случая, при които са се намесили Военноморските сили. При единия край Приморско е бил открит разузнавателен дрон без бойна част. Според министъра най-вероятно апаратът е паднал в Черно море, след което теченията са го отнесли към българските териториални води. По предварителната му оценка дронът не е руско производство.

При друг случай също е открит разузнавателен дрон без бойна част. Третият сигнал е бил за предмет, който първоначално бил оприличен на двигател от ракета.

Министърът увери, че няма пряка заплаха за националната ни сигурност, но подчерта, че рисковете не могат да бъдат напълно изключени. „Спокойствие никога не може да има на 100%. Винаги съм казвал, че рискове съществуват. Но продължавам да твърдя, че пряка заплаха за нас няма“, заяви Стоянов.

Той съобщи, че Министерството на отбраната ускорява придобиването на системи за противодействие на дронове. Две антидрон системи се очаква да пристигнат в събота, след което военнослужещи трябва да преминат необходимото обучение за работа с тях.

В процес на придобиване са още две системи, които според Стоянов трябва да бъдат доставени до края на следващата седмица. След това също ще бъде необходимо време за подготовка на състава. „Министерството на отбраната прави всичко възможно, спазвайки Закона за обществените поръчки, да придобие такива системи възможно най-скоро“, посочи той. Става дума както за американски системи, така и за техника българско производство.

Все още няма отговор на запитването до Украйна относно дрона, заяви министърът на отбраната

Министърът коментира и действията на военнослужещи и сапьори в района на завод „ЕМКО“ край Белица. След обявяването на бедствено положение Министерството на отбраната е получило искания за съдействие от местните власти и е изпратило специализиран екип за цялостно прочистване на терена. Стоянов предупреди, че операцията ще отнеме време заради необходимостта да се спазват строги мерки за безопасност.

„Не трябва да допуснем какъвто и да е инцидент. Затова действаме много внимателно и гарантираме, че там, откъдето сме минали, всичко е чисто“, каза министърът.

52-ма нови офицери получиха пагоните си

Стоянов беше в Плевен за церемонията по връчването на дипломите и първите офицерски пагони на 75-ия випуск „Априлски – 2026“ на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.

Пред завършващите министърът подчерта, че модернизацията на армията не се изчерпва с придобиването на нова техника. По думите му въвеждането на изтребителите F-16 Block 70 е показало колко важна е подготовката на военнослужещите. „Хората са тези, които превръщат инвестициите в реални способности“, заяви Стоянов и призова младите офицери да продължат да се обучават през цялата си кариера.

Продължава разследването на инцидента с дрона, който се взриви край Кардам

Той припомни, че самият той е получил дипломата си от същото военно училище преди 35 години.

Снимка: МО

Общо 116 души завършват ВВВУ „Георги Бенковски“ и Професионалния сержантски колеж. Първо офицерско звание получиха 52 курсанти, а други 64 кадети завършиха обучението си за придобиване на професионална квалификация „сержант“.

Радев и Стоянов участваха и в откриването и освещаването на барелефи на проф. Цветан Лазаров и Асен Йорданов в Изнесения комплекс за авиационно образование в Плевен.

Редактор: Цветина Петкова