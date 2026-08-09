Продължава работата по изясняване на детайлите около дрона, който се взриви на българска територия на метри от българо-румънската граница в близост до Кардам и в непосредствена близост до компресорни станции и на двете държави. По данни на Министерството на отбраната най-вероятно се касае за украински дрон примамка „Майя”.

След първоначалния анализ стана ясно, че няма причина да се смята, че инцидентът е бил преднамерен. Тепърва предстои извършването на допълнителни експертизи, които да установят всички обстоятелства. Ще бъде извършена и проверка за наличие на следи от взривни вещества и смеси.

Държавният глава очаква докладите на службите за това какъв е дронът и каква е била неговата роля. „В непрекъсната връзка съм с Министерския съвет. Непрекъсната е координацията и с всички служби, които са отговорни в България, за да видим максимално достоверно какъв е дронът, каква е била неговата роля, целенасочено ли е било, отклонил ли се е. Имам уверенията и на началника на отбраната, че държи връзка с неговите украински и румънски партньори”, каза Илияна Йотова.

Президентът увери, че Консултативен съвет по национална сигурност ще бъде свикан в момента, в който настъпи необходимост за това. Йотова поздрави служителите, които са отишли първи на мястото на инцидента, за да гарантират сигурността на гражданите.

Адмирал Ефтимов за дрона край Кардам: Няма преднамерени действия срещу България

Още вчера началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов съобщи, че най-вероятно летателният апарат е бил отклонен от системата и е поел курс извън обсега на радарите. Той беше категоричен, че няма информация за агресия срещу България или за умишлено нападение.

По думите му безпилотни апарати от този тип могат да носят до 5 килограма взривно вещество. Адмиралът заяви още, че предполага, че дронът е бил отклонен от системите за електронна война и е поел курс извън обсега на радарите.

Началникът на отбраната увери, че няма пряка опасност и хората трябва да имат повече доверие във властите. „Още от 31 юли, след поредицата от зачестили прелитания на дронове на румънско-украинската граница, прегрупирахме сили и средства с ПВО, усилихме радиотехническото наблюдение, прегрупирахме и авиация”, каза той.

„Мерките срещу дроновете във въздуха са много трудни по всички специфики. Затова дори самата идентификация на това, което сме видели, предвид множеството - стотици дронове, е много трудна”, добави той.

Киев: Не сме изпращали преднамерено никакви летателни средства към България

„Определено изключвам преднамерени действия. Това са последствията от близостта на войната до нашите територии. Бях на място и видяхме с колегите ми, специалисти, за какво става въпрос. В момента останките вече са в София, където ще продължат да работят специалистите, но мисля, че е несъмнен произходът на дрона”, каза началникът на отбраната.

Що се отнася до колективната отбрана предприети са много мерки в Черно море. А засичането на дронове е комплекс от способности. „Започна с минната опасност, след това обезвредихме няколко морски дрона, зачестиха нарушенията на въздушното пространство на границата между Украйна и Румъния. Работи се по няколко проекта, голям проект за антидрон системи по механизма SAFE. Работим с български фирми, има определен напредък и натрупахме много опит”, добави той.

Междувременно говорителят на украинските отбранителни сили и Украинското външно министерство Георгий Тихий заяви, че не са изпращали преднамерено никакви средства към България и отбеляза, че причината за всички инциденти от този вид е войната на Русия срещу Украйна.