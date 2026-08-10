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Специалистите от болницата апелират родителите да упражняват по-сериозен контрол
След 10-дневно лечение в болница „Пирогов“ изписват 12-годишното дете от Лясковец, което пострада при инцидент с електрическа тротинетка. Момчето беше диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма.
Детето беше оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски. Специалистите от „Пирогов“ отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.
Припомняме, че инцидентът стана на 28 юли сутринта. Детето се ударило в дърво, докато карало тротинетка по тротоар.Редактор: Дарина Методиева
Източник: Болница „Пирогов“
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