След 10-дневно лечение в болница „Пирогов“ изписват 12-годишното дете от Лясковец, което пострада при инцидент с електрическа тротинетка. Момчето беше диагностицирано с тежка черепно-мозъчна травма.

Детето беше оперирано от началника на Клиниката по неврохирургия проф. Николай Габровски и детския неврохирург д-р Стефан Овнарски. Специалистите от „Пирогов“ отново апелират електрическите тротинетки да се използват разумно, а родителите да упражняват по-сериозен контрол.

Припомняме, че инцидентът стана на 28 юли сутринта . Детето се ударило в дърво, докато карало тротинетка по тротоар.

Редактор: Дарина Методиева