26-годишен мъж е арестуван в Дупница, след като по данни на полицията принудително отвел свой 20-годишен познат в дома си и го пребил.

Случаят е от изминалата нощ. Според първоначалната информация по-възрастният мъж качил насила младежа в автомобила си и го откарал до жилището си. Там го задържал против волята му за около час и му нанесъл побой, след което го освободил.

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20-годишният подал сигнал в полицията. При нападението той е получил охлузвания по тялото.

Служители на Районното управление в Дупница са установили и задържали заподозрения. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Цветина Петкова