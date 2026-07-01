33-годишен мъж е задържан след сигнал на възрастен мъж, който твърди, че срещу него са отправени заплахи, след което му е нанесен побой, а автомобилът му е отнет, съобщава кореспондентът на БТА Антоний Димов.

По думи на потърпевшия случката се е разиграла около 23:30 на 29 юни, когато през отворена врата в имота му влиза заподозреният, когото познавал. Той поискал ключовете за колата, а след отказ от страна на жертвата му нанесъл побой, отправил закани за убийство, взел ключовете и се тръгнал в неизвестна посока.

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В хода на издирването автомобилът е намерен, изоставен извън града. В ранните часове на деня соченият за извършител е установен и задържан за срок от 24 часа.

По информация от пресцентъра на ОД на МВР-Шумен мъжът е криминално проявен. По случая е образувано досъдебно производство в условия на опасен рецидив, работата по което продължава под надзора на прокуратурата. За подобно престъпление предвиденото от закона наказание е затвор от 3 до 15 години.

Редактор: Иван Иванов